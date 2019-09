Kuidas pandi kokku Meistrite liiga loosi tugevusgrupid?

See tähendab, et mõnigi suurklubi on teises tugevusgrupis. Kõige parem näide on ilmselt Madridi Real, mis on UEFA tabeli järgi tugevaim klubi Euroopas, kuid langes eelmisel hooajal Meistrite liiga kaheksandikfinaalis Amsterdami Ajaxi vastu välja ja lõpetas koduse liiga kolmandal kohal, mille tõttu esimese tugevusgrupi pilet jäi lunastamata.