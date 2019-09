VARi eelmise hooaja suurimad otsused Meistrite liigas

Kuigi algselt oli see plaanis kasutusse võtta alles tänavuse hooaja algusest, muutsid Euroopa jalgpalli juhid pärast mitut suurt kohtunike eksimust meelt.

Kuidas VAR töötab?

VAR loodi, et abistada kohtunikke raskete otsuste tegemisel. Kui varem pidid kohtunikud tegema suuri otsuseid puhtalt vaistu ja tähelepanekute abil, on neil tänu VARile tugisüsteem, mis aitab vältida suuri prohmakaid. Just kohtunike eksimuste tõttu VAR planeeritust varem kasutusele võetigi.