Otseblogi: tiitlikaitsja Liverpool madistab Napoliga, Barcelona Dortmundiga

Tänased mängud

E-grupp:

Napoli – Liverpool

Salzburg – Genk

F-grupp:

Milano Inter – Praha Slavia 1:1 (92+2. Nicolo Barella – 64. Peter Olayinka)

Dortmundi Borussia – Barcelona

Valitsev Tšehhi meister Praha Slavia šokeeris Milanos sealset Interit, asudes Itaalia kõrgliiga ainuliidri vastu 64. minutil Peter Olayinka tabamusest 1:0 juhtima. Aga Inter pääses šokk-kaotusest teisel üleminutil, kui sihile jõudis Nicolo Barella.

G-grupp:

Lyon – Peterburi Zenit 1:1 (50. pen. Memphis Depay – 41. Sardar Azmoun)

Lissaboni Benfica – Leipzig

Lyon oli koduväljakul Peterburi Zenidi vastu kerge soosik, aga Prantsusmaa suurklubi leppis viigiga. Venemaa tippklubi asus mängu 41. minutil Sardar Azmouni tabamusest juhtima, ent Lyon viigistas, kui hiljuti Hollandi koondisega Tallinnas käinud Memphis Depay realiseeris 11 meetri karistuslöögi.

H-grupp:

Londoni Chelsea – Valencia

Amsterdami Ajax – Lille

Enne mänge (autor Karl-Joosep Küngas):

Euroopa klubijalgpalli tugevaim sari saab avalöögi ja eesootav hooaeg tõotab tulla võimas. Õhus on küsimused. Kas Liverpool suudab korrata 70ndate lõpus sooritatud vägitegu ja võita Euroopa tugevaima võistlussarja kahel hooajal järjest. Kumb jääb sel korral peale, kas Lionel Messi või Cristiano Ronaldo ning ehk tõstab kumbki neist taas kord karika pea kohale? Sellele kõigele saame vastuse pärast kaheksat kuud, kui 30. mail peetakse Türgis Atatürki Olümpiastaadionil Meistrite liiga finaal.

Loosi tahtel lähevad teist aastat järjest vastamisi Napoli ja Liverpool, kes kuuluvad E-alagruppi. Tiitlikaitsja Liverpooli vorm on hiilgav ja Inglismaal ollakse pidurdamatus hoos, viiest mänguvoorust on kirjas täisedu 15 punkti. Omad võimalused on ikkagi ka Napolil, sest kindlasti on neil väga hästi meeles eelmisel hooajal kodus peetud kohtumine, kui Lorenzo Insigne 90. minuti väravast saadi magus 1:0 võit. Olenemata tänasest tulemusest ei tohiks kummalgi meeskonnal edasipääsuga raskusi tulla.

Kõige põnevamad lahingud ootavad ees kindlasti F-alagrupis, sest jaht kahele edasipääsu tagavale kohale on väga intrigeeriv. Nii Barcelona, Milano Inter kui ka Dortmundi Borussia soovivad siit kvalifitseeruda, kuid üks peab ilmselt leppima Euroopa liiga kohaga. Neljandana alagrupis olev Praha Slavia saab kuus kõrgetasemelist mängu, kus loodetakse vähemalt punktiarve avada. Avavooru põnevuslahing toimub Saksamaal, kui Dortmundile sõidab sel sajandil esimest korda külla Barcelona. Kataloonia hiiule saabus enne mängu rõõmusõnum, et nende täht Lionel Messi on taas mängukõlblik. Dortmund tõestas nädalavahetusel, et nende vormikõver on tõusuteel, kui 4:0 alistati Bayer Leverkusen. Samal ajal loputas Barcelona koduliigas 5:2 Valenciat.

Meistrite liiga alagrupiturniiri esimene mängudepäev. FOTO: © GRAPHIC NEWS

Kõige ühtlasem on kindlasti G-alagrupp, kust puudub kindel soosik. Parimas hoos tundub olevat Leipzig, kes läheb eurohooajale vastu, olles Saksamaa Bundesligas liidrikohal, laupäeval suudeti kaotusseisust välja rabeleda ja viigistada Müncheni Bayerniga. Nüüd tuleb Saksamaa meeskonnal reisida Portugali meistri Benfica juurde, kes on koduväljakul Euroopas kõikidele keeruline vastane. Enne seda kohtumist lükkavad palli mängu Lyon ja Zenit. Mõlemad meeskonnad harrastavad väga ründavat mängustiili ning vaatemängulisust jagub küllaga. Prantsusmaal toimuvas leidvas lahingus peetakse kergeks soosikuks kodumeeskond Lyoni.