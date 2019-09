Roger Federer tahab osaleda Tokyo olümpiamängudel

«Ma olen Tokyo osas põnevil, aga pole veel kindel, kas osalen seal,» tunnistas Federer hiljutises intervjuus, vahendab Sky Sports. «Minu plaanid on tehtud järgmise aasta Wimbledoni turniirini, mis toimub paar nädalat enne olümpiamänge. Arvan, et otsustan olümpiamängudel osalemise lähinädalate, loodetavasti järgmise kuu jooksul,» lisas šveitslane.

«Olümpiamängud on olnud minu jaoks eriline sündmus. Taas sellest osa saada oleks suurepärane, eriti seepärast, et ma ei saanud osaleda Rio de Janeiros. Kuid pean arvestama, mida arvab mu perekond ja kuidas peab vastu mu keha. Kui kõik läheb hästi, siis tunnen, et olümpial osalemine on õige asi,» rääkis Federer.