Tartu Ülikool tõi euromängudele pääsuks väärt täienduse tagaliini

192cm pikkune ja 34-aastane Mažeika on eestlastele tuttav Kalev/Cramo meeskonnast, kus ta üleeelmisel hooajal toodi samuti meeskonda hooaja alguses eurosarja mängudeks. Varasemalt on ta kandnud pikalt kaptenipaela Klaipeda Neptunases ajal, mil meeskond mängis Euroliigas, Eurocupil ja FIBA Meistrite Liigas. Ta on pallinud ka Alba Berlinis, Riia VEFis ja Ateena AEKs. Hooajal 2017/2018 valiti Mažeika Leedu liiga parimaks kaitsemängijaks. Pärast Kalev/Cramos mängimist siirdus Mažeika Saksamaale Science City Jena võistkonda, kellega jäädi mullu Bundesligas play-offidest välja.

Tartu Ülikooli meeskonna peatreeneri Priit Vene sõnul on kogenud mängujuhi ülesanne noorel meeskonnal enesekindlus euromängudeks üles tõsta. «Tahame, et sel hooajal saaks meeskond korraliku eurosarja karastuse, aga selleks peame kohe oktoobri alguses olema löögivõimelised. Tegime Mažeikaga lühiajalise kokkuleppe just selle mõttega, et oleks parem võimalus saada alagrupiturniirile ja et ta aitaks meie noorel meeskonnal tugevas konkurentsis mängimiseks vajalik enesekindlus leida,» sõnas Vene.