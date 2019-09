Postimehe aruanne Hollandist: Eesti põkkus lennuõnnetusega ja mandus turistiks

Postimehe kiirmärkmed Amsterdami nukrast õhtust on teie ees.

Kiirelt kustunud lootusekiir . Eesti meeskond sai nautida sel EMil täiesti ainulaadset tunnet. Pärast hiilgavat avageimi (25:22) asuti mängu juhtima. Meeskond tahtis, võitles, leidis üles Hollandi nõrkused ega heitunud ka sellest, et geimi lõpus Holland end vaikselt lähemale imes. Tekkis tunne, et nüüd, kui meil enam midagi kaotada polnud, toimus vabanemine ja Holland läks omakorda krampi.

Kuid juba siis oli päevselge, et MMi kaheksas meeskond samal moel ei jätka. Seni oli Holland teinud uskumatul hulgal koolipoisi vigu – nendega rõõmustas meid ka Saaremaa VK tempomees Fabian Plak -, nii ei päästnud võõrustajaid avageimis ka suurepärane rünnakuprotsent 65.

Eelmistele kohtumistele omaseid pikki serviseeriaid Abdul-Aziz seekord korraldada ei suutnud (vaid kolm ässa). Polnudki vaja. Endine sidemängija näitas pigem mitmekülgsust, otsustades mitmel puhul hoopis hanituse kasuks. Vaata, mispidi tahes, tegemist on tõelise lennumasina ja vastase jaoks paraja lennuõnnetusega. Meie poolelt üritas sarnaseks liidriks kerkida Täht – puhuti ta õnnestuski, aga Abdul-Aziziga võrreldavalt kaugeltki mitte.

Nüüd oleme turistid. Kõik see kokkuvõttes tähendas, et meie EM on sisuliselt lõppenud. Neli mängu, neli kaotust, null punkti. Geimide vahe 2:9.