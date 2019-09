Robert Täht: kopp on ees kaotustest õppimisest

«Oleme neli korda mänginud ja neli korda ka tappa saanud. Siin saalis on tegelikult mõnus mängida, lihtsalt iseendal oli täna raske ekstra energiat leida. Saime esimeses geimis hästi minema, tegelikult ka teises geimis, aga siis tuligi see vastaste viie- või kuupunktiline murre ja sealt lõi mängu teistpidi kaldu. Võrkpall on selline mäng, et kui annad initsiatiivi ära, on seda väga raske tagasi saada,» rääkis 26-aastane rünnakute liider.