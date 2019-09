Laps fännab hobuseid? Teejuht ratsaspordiga alustajale

PONIKARIKAS: HEA IDEE VAJAB HOBUSÕPRADE TOETUST

MIS ON PONIKARIKAS?

Ponikarikas on populaarne ja suurima osalejate arvuga takistussõidu võistlussari lastele. Sarja on korraldatud 15 aastat. Võistlustest võtab osa ligi 140 ratsutajat. Paljude ratsutajate jaoks on see esimene võistluskogemus ja hüppelaud arenemiseks.

MIS ON MUREKOHT?

Ponikarika etapid ja finaal toimuvad erinevates kohtades üle Eesti. Võistluse korraldamiseks on vaja takistusi. Korraldajate võistluslattide seisukord ja kvaliteet on väga ebaühtlane. Võistlustõkkeid on võimalik rentida, kuid see on kulukas. Teiseks peab võistluslatte ühest kohast teise kogu hooaja vältel sõidutama. Latid on 3 m pikad ja nad ei mahu tavaautosse. Hetkel puudub mugav ja mõistliku hinnaga lahendus tõkete transpordiks.

MEIL ON LAHENDUS!

Soetada 63 latti ja 10 planku ning järelkäru võistluste korraldamiseks. Latte hakatakse kasutama ainult võistlustel ja nende kujundus oleks erilisem ja lastepärasem. Lattide transpordiks ehitame järelkäru, mida hakkab ilmastiku kaitseks katma tent. Järelkäru on lihtne hoiustada ja soodne pidada.

HOOANDJA PROJEKT

Ponikarikas algatas võistluslattide ja järelkäru soetamiseks toetuse kogumise projekti ühisrahastusplatvormis Hooandja.ee, mille kaudu saab toetust anda iga inimene. Panuse summa on igaühel võimalik valida vastavalt oma soovidele ja võimalustele.

MIKS SEE PROJEKT VAJALIK ON?

Selleks, et korraldada poniratsutajate võistlussarja kvaliteetsete lattidega, sõltumata võistluse korraldaja varustatusest ja hoida kokku ressursse. See annab suurema vabaduse võistluskohti valida ja ka mitmekesisemaid radu ehitada. Soodsam on soetada ainult võistluslatid, kuna postid on võistluskohtades olemas. Järelkäruga saab neid hõlpsasti transportida ja ka sarja sponsortõkked saavad mugavama viisi ühest kohast teise sõidutamisel. Planeeritava järelkäru liikluskindlustus on vaid 15 eur aastas, järelkäru rent üheks päevaks on aga 25 eur päev.

KES PROJEKTI VEAB?

Ponikarika korraldamist on vedanud kaks hooaega Katrin Vellet. 2018 aastal valiti ta Eesti Ratsaspordi Liidu hääletusel «Aasta Vabatahtlikuks» eduka Ponikarika sarja korraldamise pärast. Sarja korraldamine on vabatahtlik ja see ei ole tasustatud.

PALJU SEE MAKSAB?

Projekti kogumaksumus on 7000 eur. Sellest võistluslattide eelarve on 3500 eur ja järelkäru ehitus 3500 eur. Antud summade sisse on arvestatud Hooandja teenustasu ja toetajate kingituste maksumus.

PONIKARIKA SÕBRAD

Oma hea sõna projekti vajalikkusesse on väljendanud nii Eesti Ratsaspordi Liit, kohtunik Hillar Talts, rajameister Andres Treve, sarja sponsor Eggersmann Eesti, Juurimaa Tall, Siim Kroon, Celin Lannusalu, Janely Saar ja erinevad ratsasportlased ja Ponikarikal osalejad ja nende vanemad.

KUIDAS SINA SAAD AIDATA?

Projekti saab toetada Hooandja veebilehel. Projekti lehel tuleb valida sinule sobiv summa ja teosta pangaülekanne samas keskkonnas. Projekti toetajatel on võimalik valida ka meelepärane kingitus. Samuti on sul võimalik seda ettevõtmist toetada projekti kohta info jagamisega oma Facebookis ja Instagramis, et teave jõuaks rohkemate inimesteni!

TÄHTAEG JA TINGIMUSED

Projekti tähtaeg on 01.10.2019. Projekt saab Hoondjalt toetust vaid juhul kui toetuseks koguneb eesmärgiks seatud summa. Esimeseks eesmärgiks oleme seadnud võistluslattide eelarve kogumise, mille täitumisel alustame toetuse kogumist järelkäru soetamiseks. Kui eesmärgiks seatud summat ei kogune, tagastatakse raha toetajatele.