PM Hollandis. Hanno Pevkur: peatreenerite tulevik selgub oktoobri alguses

Tegid täna hommikul sotsiaalmeediasse postituse, kus tänad peatreenerit, meeskonda ja abilisi. Kas sellest võib peatreeneri osas teha ka tulevikku vaatavaid järeldusi?

Ei või. Panin enda peas juba ammu enne turniiri paika, et ühtegi järeldust enne turniiri lõppu tegema ei hakka. Vestlesin täna hommikul ka Gianniga, soovisin talle mänguks Ukrainaga külma pead ja soovitasin keskenduda täielikult sellele.

Alaliidu juhatus koguneb 4. oktoobril. Seal arutame nii mees- kui ka naiskonna seisu ja võtame vastu ka tulevikuotsuseid. Püüame sellele koosolekule osalema saada ka mõlemad peatreenerid, kasvõi näiteks Skype'i vahendusel.

Kas oled viimasel ajal Cretuga tema tulevikust rääkinud?

Viimasel ajal mitte. Täiesti teadlikult. Ka siin oli kõige olulisem, et tema ja meeskond keskenduvad ainult turniirile. Ma ei soovinud, et kellelgi oleks ühtegi kõrvalmõtet. Selge see, et eks mängijate ja treenerite peades ringleb kindlasti igasuguseid mõtteid, aga pidasin oluliseks neid turniiri eel ja ajal mitte võimendada.

Kas Cretu jätkamise osas otsuse langetamisel on veel mingeid tegureid peale juhatuse meelsuse?

Ei, see on ikka ainult ja üheselt juhatuse otsus. Aga et me saaksime teha võimalikult adekvaatse otsuse, tahame kindlasti ära kuulata peatreenerite seisukohad. Samuti peame oluliseks kaptenite kui vahelülide sõnumit. Naiskonna kapteni Julija Mõnnakmäega olema juba rääkinud, lähiajal seisab ees ka vestlus Kert Toobaliga.

Kert ütles pärast kaotust Hollandile otsesõnu, et meeskond vajab muutusi.

Kes võrkpallist natukenegi aru saab, see mõistab, et muidugi vajab. Küsimus on, milliseid muutusi. Muutus oli ju näiteks ka see, et Gianni jäi põhimõttekindlaks ega võtnud nõutud kaalust väljas Oliver Vennot siia kaasa. Kas muutused puudutavad treenereid, mängijaid, muud personali, sellest on täna tõesti veel vara rääkida.

Kas turniiri ajal avalikkuses vallandunud emotsioonid üllatasid sind?

Üldsegi mitte. Ise teadsime kõige paremini, milleks oleme suutelised. Alagrupist edasipääs oli selgelt esimene eesmärk ja enamast ehk veerandfinaalist unistamine tundus ka igati põhjendatud.

Olen endiselt sügavalt veendunud, et võimetelt kuulub meie meeskond Euroopa kümne parema piirimaile. Neli-viis esimest on liiga kõvad pähklid, aga järgmise seltskonnaga –näiteks Belgia, Hollandi ja Saksamaaga – võiksime konkureerida küll.

Kõik teavad praeguseks Renee Teppani vigastustest, Robert Tähe lõikusest ja ka sellest, et teistelgi mängijatel esines tagasilööke. Aga päris kõik ei jõua lugejani ega peagi jõudma.

Millise hinde meeskonnale ja peatreeneri tööle paned?