Täna: Meistrite liigas lähevad vastamisi gigandid PSG ja Madridi Real

PSG jaoks on Meistrite liiga viimasel kolmel aastal lõppenud kaheksandikfinaalis. Mullu oli PSG väljalangemine eriti valus, sest avakohtumine Manchester Unitedi vastu võideti võõrsil 2:0, ent kodus saadi 1:3 kaotus.

PSG kahjuks ei saa Neymar täna meeskonda aidata. Puudu on ka Edinson Cavani ja Kylian Mbappe ehk kogu PSG ründekolmik. Neymar kannab mängukeeldu kohtunike solvamise eest, teised kaks on vigastatud.

Eelmine hooaeg oli Reali jaoks kahtlemata kurb. Samas toonis on tegelikult alustatud ka tänavu. Neljast Hispaania kõrgliiga mängust on võidetud kaks. Ülejäänud kahelt on lepitud viigipunktiga.