Täna: kas Tallinna derbis otsustatakse meistritiitli saatus?

«Mäng Floraga kujuneb meie jaoks ülioluliseks - meil on palju võita ja palju kaotada. Peame mängima väga kindlalt ja distsiplineeritult. Tahame näidata, et meis on võitjate verd ning meie armastus jalgpalli vastu ei ole kuhugi kadunud!» rääkis Vassiljev enne kohtumist.

Flora väravavahi Matvei Igoneni sõnul on oodata huvitavat mängu. «See on derbi, seetõttu mõlemad meeskonnad lähevad mängule väga tõsiselt ja on valmis väljakul andma endast kõik. Võtame arvesse, et see on 6 punkti mäng. Arvan, et võidu saavutamiseks me ei tohiks kaotada keskendumist 90 minuti jooksul, peame näitama iseloomu ja säilitama külma verd, kui tulevad vastutusrikkad hetked.»