Iraani judoliit kaotas suure skandaali järel liikmelisuse

Vastuolulise palve põhjus oli lihtne - edu korral oleks mees läinud finaalis vastamisi Iisraeli atleedi Sagi Mukiga, kuid Iraani sportlastel on keelatud juba aastaid minna spordivõistlustel kokku iisraellastega.

Nüüd teatas Rahvusvaheline judoliit, et on otsustanud ajutiselt peatada Iraania alaliidu liikmelisuse. Iraanlastel on alates otsuse avalikustamist 21 päeva aega, et olukorda vaidlustada.