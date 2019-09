Saalijalgpallikoondis kohtub võõrsil Walesiga

«Ma usun, et tegu on meie jaoks hea vastasega,» sõnas saalijalgpallikoondise peatreener Dmitri Skiperski. «Nende kohta üleliia palju infot ei ole, aga kõik senine viitab sellele, et peaks ees ootama matšid võrdsete vastaste vahel.»

Kui Viimsi mängijatel on seljataga kõrgetasemeline kodune Meistrite liiga turniir, siis teiste meeskondade jaoks pole veel hooaeg alanud. «Tegu on meie koondislaste jaoks ettevalmistusega tulevaks hooajaks. Mõned treeningud oleme jõudnud ka teha ja koguneme viimaseks väljasõidueelseks treeninguks ka täna. Näha on, et saalis on täiesti teine hingamine ja veidi läheb harjumiseks veel aega,» lisas peatreener.