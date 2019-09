Tartu abitreener Kandimaa: meil algab hooaeg play-off'iga

Kui enamik klubisid saab praegu öelda, et ees ootab pikk hooaeg ja veel on aega atra sättida, siis tartlastele niisugust võimalust ei anta. «Ambitsioonid on meil olemas, ilma pole mõtet sporti teha. Et eurosarjas osalemisega vahepeal vahe sisse jäi, tähendas see tagasiminekut. Tartu meeskond peaks pidevalt Euroopas mängima. Tõsi, see tähendab ka, et sisuliselt algab meie hooaeg play-off'iga,» arutles Kandimaa.