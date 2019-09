Rapla sõlmis testimisel olnud mehega lepingu, kuid otsib veel kaht mängijat

Eelmise hooaja keskel Rapla peatreeneriks tõusnud Annukil oli selge idee tuua võimalusel Kreeka esiliigast tiimi tagasi mängujuht Rait-Riivo Laane. See ka õnnestus. «Kohe teine tunne on, kui taga askeldab niisugune mängija nagu Laane. Gregor Ilves areneb jätkuvalt, mängujuhi positsiooni pärast ei pea muretsema. Mul on väga hea meel, et võistkonnaga liitus noor Mark-Andreas Jaakson. Eesti meeste võimekus on teada, nüüd tuleb veel leida sobivad välismaised täiendused,» lausus pealik.