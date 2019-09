Mouratoglou: Tsitsipasel on esinumbri potentsiaal, kuid kõikidesse mängijatesse tuleb suhtuda erinevalt

Prantslane ütles: «Tsitsipas on suurepärane mängija. Ma alustasin tema treenimist, kui ta oli 16. Nägin YouTube`ist tema mängu Orange Bowlil ja ta jättis sügava mulje.»

«Võtsin tema vanematega ühendust ja kutsusin nad nädalaks akadeemiasse. Stefanos on kõva võitleja. Ta on teistsugune – ta mõtleb teistmoodi kui enamik mängijaid, ta on äärmiselt motiveertiud - ja see on ülioluline.»

Mouratoglou ütles, et kreeklasel on kõik olemas, et maailma esinumbriks tõusta. «Ta on praegu top10-s. Ta on võitnud Rafael Nadali liival, Roger Federeri suurel slämmil ja Novak Djokovici Masters 1000 turniiril.»

«Mouratoglou akadeemia on nüüd 23 aastat tegutsenud. Oleme unikaalsed. Me ei sunni mängijad adapteeruma meie süsteemi, nagu mitmed teised akadeemiad. Meie mudel on teistsugune – tuleb lähtuda sellest, et kõik mängijad on erinevad. Ja teine asi, meie akadeemias pööratakse suurt tähelepanu haridusele. Kõigist ei saa tšempione…Ja ka pärast tennisekarjääri peab inimene edasi elama. Teeme kõik, et inimene oleks edukas ka väljaspool tennisemaailma,» rääkis Mouratoglou, kes juhendab ka tenniselegendi Serena Willamsit.