Arsenalis pingil istuv Saksamaa koondise mängija: leping kehtib veel kaks aastat

Albaania päritolu Mustafi on alates 2016. aastast, pärast suure raha eest Londonisse kolimist pidevalt pidanud Arsenalis koha eest võitlema ning vägevat muljet, vähemalt Inglismaa klubis, ei ole mees siiani suutnud jätta.

Hispaanlasest Arsenali peatreener Unai Emery sõnul oli see sakslase otsus suvisel üleminekuakna ajal klubisse jääda.

«Mu isa on mu agent ning ta rääkis klubiga. Selge on nii palju, et olen Arsenali mängija ja mu leping kehtib veel kaks aastat.»