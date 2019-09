Müürsepa tiimi Viimasel Lahingul juhendab Dušan Ivkovic!

Vastasvõistkonna Tallinna Kalevi treeneripingil istuvad mehed, kelle käe all pole Müürsepp treeninud, küll aga palliplatsil koos higi valanud või abitreenerina tarkusi ammutanud. Seega peaks Müürsepp tundma kõiki paremaid Klandorfi ja Varraku käike.

Päevakangelase unelmate meeskonda juhendavad oma ala legendid, kes Müürsepale ta enda nahal korduvalt tõestanud, et ka kivist saab vajadusel vee välja pigistada. Puudu on vaid karmi käega NBA suurkujud Pat Riley ning Don Nelson, kes mõlemad kuuluvad läbi aegade 10 parima NBA treeneri hulka.

Tänaseks päevaks on Müürsepp ise teist hooaega alustamas peatreenerina (Tallinna Kalev/TLÜ). Kohe pärast Viimast Lahingut algab Paf Eesti-Läti liiga põhiturniir. Talendile kohaselt on Müürsepal esimesest hooajast ette näidata Eesti meistrivõistluste hõbemedal. Enda kunagiste juhendajate Andres Sõbra, Valdamaras Chomičiuse, Stanislav Jerjomini ja Dušan Ivkoviči hiilgesaavutusteni on noorel treeneril aga veel pikk maa minna.