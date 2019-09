Pep Guardiola: mu abitreenerist saab järgmine Manchester City juhendaja

City peatreener usub, et just kaasmaalasest saab järgmine loots Ethiadi staadionil.

«Ma olen üsna kindel, et temast saab minu asemik ja ta osutub oma ametis edukaks. Varem või hiljem see juhtub - ta on noor treener, aga tal on juba palju kogemusi, kuidas suurte meeskondade ja mängijatega toime tulla. Mikelil on uskumatu tööeetika ning analüüsivõime, samuti oskab leida lahendusi. Räägin temaga igapäevaselt palju asju läbi ja kuulan tema nõuandeid,» kommenteeris Guardiola Inglismaa meediale.