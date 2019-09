Suarez: Barcelonal on tulemas väga raske hooaeg

Koduliigas saadi ootamatu 0:2 kaotus Granadalt, mis on Barcelona jaoks sellel hooajal juba teiseks kaotuseks. Nii ollakse koduliigas langenud viie mängu järel lausa seitsmendale kohale. See on halvim hooaja algus viimase 25 hooaja jooksul.

«Selline kaotus paneb muretsema ja teeb haiget. Peame sellele kaotusele otsa vaatama ja seda analüüsima. Meil on vägagi palju asju, mida peame oma mängu juures arendama,» rääkis Suarez pärast kaotust väljaandele AS.

«Pikk tee on veel minna, aga sellistest kohtumistest on vaja võite võtta, need toovad hooaja lõpus tiitli. Peame olema tugevamad, et liigat võita. Meid ootab sel aastal ees vägagi raske aasta,» lausus Suarez.