Jose Mourinho: Manchester United on aastatagusega võrreldes veel hullem

«Manchester United jääb kahest esimesest juba kaugele. Minu kolmas hooaeg ses meeskonnas polnud eriti edukas, mind vallandati, ilmselt teenitult, sest vastutab treener. Kuid karm tõde seisneb asjaolus, et praegune Manchester United on (aastatagusega võrreldes - toim) veel hullem,» põrutas Mourinho.

«Mõni inimene võib arvata, et rõõmustan praeguse olukorra üle, aga see pole nii. Unitedil on raskusi mitte ainult nelja, vaid ka kuue parema hulka jõudmisega. Mul on selle üle väga kahju.