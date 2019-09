Kurioosne juhtum: Magnussen kaotas kilekoti tõttu Singapuri GPl punkte

«See kõik juhtus viimase restardi ajal, mil turvaauto rajalt lahkus. Järsku langes Magnusseni tempo meeletult,» rääkis Haasi meeskonna juhti Gunther Steiner. «Lasime tal mõned ringid sõita, et viga tuvastada ning leidsime, et auto esiosas on mingi probleem. Esialgu oletasime esitiiva vigastust, kuid Magnussen ise välistas selle kohe,» lisas Steiner.