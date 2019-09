Sten Sokk: muret teeb tsentri puudus

«Meeskonna sisekliima on väga hea. Palju eestlasi ka satsis, see teeb asja rõõmsamaks. Vigastused on natuke pärssinud seda meeleolu. Ja see, et terve võistkonnaga pole saanud mitu mängu juba mängida. Need on asjad, mis võivad hooaja alguses võib olla pisut tagasi meeskonda hoida. Eelkõige tulemuste näol. Kahju on see, et meil ei ole ühtegi tsentrit. Suuri mehi pole. See teeb tegelikult muret. Sellega võib tekkida probleeme. Loodame, et mõni mees saab ruttu terveks,» ütles Sokk.