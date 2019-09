Artur Pikk lõi koduklubi eest võiduvärava

Sappineni ja Mattias Käiti koduklubi Domžale alistas Sloveenia kõrgliigas võõrsil 3:2 Velenje Rudari. Sappinen viis meeskonna 34. minutil 2:0 juhtima ning avapoolaeg võideti 3:0. Mängu viimastel minutitel lõi kodumeeskond kaks väravat tagasi, kuid Domžale sai siiski tabelisse kolm punkti. Käit sekkus mängu vahetusest kohtumise 77. minutil. Nädala keskel oli Domžale karikavõistlustel võõrsil 3:0 alistanud esiliigas palliva Brdo Dobrovo, kui Käit sai kirja 90 minutit. Sloveenia kõrgliigas on heasse hoogu sattunud Domžale võitnud järjest kaks kohtumist ja tõusnud tabelis seitsmendaks, karikasarjas pääseti veerandfinaali.

Karol Metsa tabamus Stockholmi AIK-d kaotusest ei päästnud, kui tema meeskond jäi võõrsil Hammarbyle alla 1:2. Mets oli täpne kohtumise 68. minutil, mil ta vähendas kaotusseisu üheväravaliseks, kuid rohkem tabamusi ei löödud. Tabeliliider Djurgården on teeninud 53 ning Malmö teisena 50 punkti. AIK jääb Malmöst maha ühe punktiga ning edestab Hammarbyd kahe punktiga.

Poola esiliigas võitis Artur Pika ja Henrik Ojamaa koduklubi Legnica Miedź 1:0 Niecieczat. Kohtumise ainsa tabamuse eest hoolitses Pikk 64. minutil ning mõlemad koondislased said kirja 90 minutit. Ken Kallaste kuulus Tychy koosseisu, kuid jäi mänguajata, kui ta koduklubi Tychy 71 viigistas 2:2 Podbeskidziega. Tychy sai möödunud nädalal kirja kokku neli punkti, sest nädala keskel alistati Kallaste abita 2:1 Mieleci Stali. Liigatabelis on 5.-8. koha meeskonnad seni kümne vooruga kirja saanud 17 punkti, nende seas ka Miedź ja Tychy 71.

Soome kõrgliigas tõusis tabeli tippu Ats Purje koduklubi KuPS, kes alistas võõrsil 1:0 Mariehamni. Purje kuulus algkoosseisu, kuid vahetati välja 40. minutil. KuPSil on nüüd parimana kirjas 46 punkti ning viimati võõrsil Tampere Ilvesele kaotanud Turu Interil on 45 punkti. Ilves on kolmandana kogunud 43 punkti.

Kõrgliiga alumises pooles, kus jagatakse meistrivõistluste 7.-12. koha omanikud, on heal positsioonil Brent Lepistu tööandja Lahti, kes alistas viimati võõrsil VPSi 0:1 kaotatud avapoolaja järel 2:1. Lepistu sai Lahti ridades kirja 90 minutit, VPSi kaitsja Hindrek Ojamaa jälgis matši varumeestepingilt. Mihkel Aksalu ja Trevor Elhi kuulusid SJK algkoosseisu, kui võõrsil jäädi 0:2 alla HIFKile. Martti Puolakainen jälgis HIFKi poolt mängu vahetusmeeste seast. Aksalu kaitses puuri 90 minutit, Elhi vahetati välja 34. minutil. Lahtil on tabeli alumises pooles parimana kogutud 34 punkti, SJK on HIFKi järel üheksas (29 punkti) ning VPS asub viimasel kohal (16).

Itaalia kõrgliigas oli reedel võidukas Cagliari, kes mängis koduväljakul 3:1 üle Genoa. Ragnar Klavan jälgis kohtumist varumeestepingilt. Serie A-s teist nädalat järjest kolm punkti noppinud Cagliari on nelja vooru järel liigatabelis üheksandal kohal. Võrdselt kuus punkti on kirjas tabelis 8.-12. kohta hoidvatel meeskondadel.