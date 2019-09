Täna otsepilt. Võrkpalli EMi teises poolfinaalis on vastamisi Prantsusmaa - Serbia

Serbia on seni peetud kohtumistes loovutanud vastastele vaid kolm geimi, neist kaks suutis võtta veerandfinaalis Ukraina koondis. Prantsusmaa võrgumeeskonnalt on suutnud ainsa geimi röövida alagrupimängus Itaalia, veerandfinaalis olid prantslaste võidunumbrid itaallaste üle juba 3:0. 2017. aasta EMil pronksi võitnud Serbia koondise peatreener Slobodan Kovac ütles, et prantslastele loob koduväljakul mängimine kõva eelise. « Aga usun meie mängijatesse, usun, et täna näitame meie paremat võrkpalli,» lisas Kovac.