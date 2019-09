Kim Clijsters: mul pole vaja enam midagi tõestada

36-aastane belglanna, kes vahepeal oli enda sõnutsi täiskohaga ema, ütles: «Ma ei tunne, nagu peaksin midagi tõestama. Come back on minu jaoks lihtsalt väljakutse. Mul on sõpru, kes tahavad enne 50-aastaseks saamist New Yorgi maratoni joosta. Aga mina armastan endiselt tennist. Olles misiganes suure slämmi legendide turniiril, kui keegi mind kutsub mängima, siis ma lähen. Võin vabalt olla kutsuja sparringupartner. Armastan tennist mängida.»

«Ma ei pea midagi tõestama, tahan saada uuesti tugevaks. See on minu maraton. Praegu on see hetk, mil ma ütlen, et okei, teeme ära.»