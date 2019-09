Elfyn Evans: õudusunenägu on möödas ja saan taas ralliautosse istuda

Viimati Sardiinia rallil osalenud Evans vigastas oma selga Rally Estonial niivõrd halvasti, et pidi Soome, Saksamaa ja Türgi MM-etapid vahele jätma. «Sõitsin Eestis ralli lõpuni ning tundsin valu seljas, aga vigastuse tõsidus selgus alles Inglismaal, kui läbisin mitmed uuringud. Arstid soovitasid mul 10 nädalat rahulikult võtta, et vigastus täielikult paraneda saaks,» rääkis Evans.

Tuleval nädalal ootab ees Walesi ralli, mis on Evansi jaoks tegemist koduralliga. Eelmisel hooajal näitas Evans just Walesis võimsat kiirust ja võttis rallivõidu. «Ma ei suuda sõnadesse panna, kui õnnelik ma olen. Eemalolek oli õudusunenägu, aga see on nüüd möödas ja saan taas autosse istuda,» lõpetas britt.