Magnus Kirt näitas enne MMi võimsat minekut

Kirdile pakkusid konkurentsi kohalikud odaviskajad, kes küll eestlase tasemele ei pürginud. «Ei saa öelda, et nad halvad viskajad olid, aga tasemed olid natukene nõrgemad. Oluline oligi see, et oleks sektor maas, kohtunik joone juures ja võistlejad väljakul,» selgitas Kirt.