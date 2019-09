Galerii: Tallinna linnapea tegi NATO testis tippsportlastele tuule alla

Kaitseväe aktiivsel liikumishommikul panid dressi selga Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem, kultuuriminister Tõnis Lukas, EOK president Urmas Sõõrumaa, asepresident Tõnu Tõniste ja täitevkomitee liige Mihhail Kõlvart ning neile lisaks mitmed tuntud Eesti tippsportlased, kaitseväe spordirühma liikmed ning muidu spordihuvilised.

Spordinädala liikumishommiku osalejail tuli läbida üldfüüsiline test, millega hinnatakse kaitseväes tegevväelaste kehalist võimekust. Test koosneb kolmest osast: kätekõverdused toenglamangus kahe minuti jooksul, kõhulihaste harjutused kahe minuti jooksul ning aja peale 3200 m jooks. Iga osa eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, kokku seega 300 punkti, testi läbimiseks tuleb koguda igalt alalt vähemalt 60 punkti. Punktide arvestamisel võetakse arvesse ka sugu ja vanust.

Testi sooritasid maksimaalse 300 punkti peale viis osalejat: Jüri Jaanson, Urmas Sõõrumaa ning Kaitseväe spordirühma liikmed sõudja Tõnu Endrekson, laskesuusataja Tuuli Tomingas ja maadleja Helary Mägisalu. Spordirühma liikmetest kõige madalam punktisumma oli muljetavaldavad 291 punkti maksimaalsest 300st. Üldse oli seekord väikseimaks skooriks tugevad 256 punkti.

Osalemine tekitas hasarti

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem märkis, et kuigi tekkis ka võistlusmoment, oli ürituse eesmärk veeta sportlik hommikupoolik. «NATO testi koos tegemine on moraalne toetus sõjaväelastele ja ajateenijatele, kes näevad, et ka teised on võimelised testi edukalt sooritama ning tekib ka võrdlusvõimalus,» ütles Herem.

EOK president Urmas Sõõrumaa sõnul tahtis ta spordimehena igast alast maksimumpunktid võtta. «Vaatasin enne võistlust punktitabelit, teadsin, mida tegema peab, ning sain hakkama. Kõhulihaste tegemist veidi pelgasin, sest ei suuda neid väga kiiresti teha, aga tegin ära! Käisin enne nädala jagu trennisaalis. Inimesed on erinevad, kuid minu arvates võiks NATO testi läbimine olla igale tervele Eesti inimesele jõukohane. Igaüks võiks seda testi aastas paar korda läbi teha, sest nõnda saab oma füüsilist vormi hinnata. Inimesel peab mingi eesmärk olema – me võime öelda, et hakake liikuma, aga see on hea näide, kuidas päriselt oma seisundit hinnata saab. Nõnda liikudes tunned ka ennast hästi,» ärgitas Sõõrumaa.

289 punkti teeninud EOK täitevkomitee liige ja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart hämmastas publikut, tehes kahe minuti jooksul koguni 108 kõhulihaseharjutust ja 111 kätekõverdust. «Eks võitluskunstide esindajana ongi mul lihtne kõhulihaseid teha. Kätekõverdused on samuti harjutus, mida tihti hommikuti teen. Jooks oli aga täna raske,» rääkis Kõlvart. «Mul on väga hea meel, et selline üritus korraldati, nii tihti erineva taustaga ja erinevate sportlaste vastu võistelda ei saa! Tööpäev on hästi alanud, nüüd on tore minna linnavalitsuse istungile!»

Lõbus pingutus