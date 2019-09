Sebastien Ogieril on siht silme ees

Samuti räägib Ogieri kasuks üüratu kogemustepagas. Ta on karjääri jooksul sõitnud Walesi, Kataloonia ja Austraalia rallisid kokku arvestatult 30 korral. Seda on üheksa võrra enam kui Neuville ja 11 võrra rohkem kui Tänak. Lisaks on ta kolmest ainus, kes nendel rallidel võidutsenud.

Ogier teab siiski, et Tänak ja Toyota on tänavusel hooajal olnud kruusal väga võimas ning kindlasti kõige keerulisem vastane viimastel rallidel. Siiski loodab prantslane, et Citroën on oma arendustega auto üha kiiremaks teinud ning ta suudab viimastel rallidel konkureerida võidule.