MM-pronksist 12 sekundi kaugusele jäänud Kangert: pingutasin algul ehk liiga palju

Tänases sõidus olid vahed üpriski väikesed, vaid maailmameistritiitlit kaitsnud Rohan Dennis oli mees teisest klassist. Nii jäi MM-pronks Kangertist 12,6 sekundi, kuues koht aga 0,33 sekundi kaugusele. «See 12 sekundit on umbes 150 meetrit. Ühte pidi võttes on seda palju, aga kui mõelda, et see on 150 meetrit 54 kilomeetri peale, siis seda pole palju. Kui oleks neljandaks jäänud, siis oleks nukker olnud, aga minu ette jäi veel mitu meest,» ütles ta ja lisas naljatades, et kuna kuuenda koha võitis tema tiimikaaslane Lawson Craddock, saab ameeriklane selle andeks.