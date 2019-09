FIA president pahandas WRC sarjaga

Todti hinnangul on sellega liiga kaua aega läinud ning oma süü on WRC sarja tehasetiimidel, kes pole uue tehnoloogia osas kõige vastuvõtlikumad olnud.

«Oleme hiljaks jäänud ja see tekitab frustratsiooni. Olin kaks päeva tagasi Frankfurdis autonäitusel ning kõik mitteelektrilised autod olid kuhugi ära peidetud. Ehk, me elame maalimas, kus me ei saa kliimamuutuse käest põgeneda,» andis Todt mõista, et hübriidtehnoloogia on möödapääsmatu.

WRC tiimid arvavad, et FIA hoopis kiirustab hübriidtehnoloogiale üleminekuga, sest õhus on liiga palju vastamata küsimusi. «Mis hakkab saama Mehhikos? Ma ei usu, et me ootame Mehhiko rallit, kui lähme sinna 50-kilogrammise akuga. Mõelge sealsele kuumusele ja kõrgusele. Palju küsimusi on veel õhus ja me peame neile kiiresti vastused leidma,» rääkis üks anonüümseks jäänud tiimiesindaja.