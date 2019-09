Postimees näitab laupäeval droonivõistlusest otseülekannet

Ürituse korraldaja Rando Mere kirjeldab, et Saue võistlusrada on kahtlemata väga huvitav, sest uus spordisaal on ideaalne nii võistlejatele kui ka pealtvaatajatele. «Kuna droonivõistlused said Eestis alguse Sauel, siis on tegu ka omamoodi nostalgilise tagasitulekuga sünnikohta. Võistlejaid on tulemas lisaks Eestile ka Lätist ning kohal on ka 2018. aasta maailmameistrivõistlustel kolmanda koha saanud Läti võistleja.»