Ametlik: Kalev/Cramoga liitub Suurbritannia koondislane

28-aastane Suurbritannia koondislane valiti 2010. aastal NBA draft'is San Antonio Spursi poolt 49. valikuna, ent unistuste korvpalliliigas jäi korvialusel mehel mängimata, kuna taastus kahest õlaoperatsioonist. Noorteklassides Madridi Reali ja Bambergi Brose Basketit esindanud leegionär on oma profikarjääri jooksul jõudnud mängida juba 20 erinevas klubis. Hooajal 2012–2013 mängis britt Poola klubi Asseco Prokomi ridades Euroliigas. Eelmisel hooajal pallis Richards Mehhikos Solesi meeskonnas, kus viskas keskmiselt 15 punkti ja võttis 7,8 lauapalli.

BC Kalev/Cramo senised kaks välismaist korvialust täiendust Zach Smith ja Dwight Coleby on kimpus vigastustega. Smith murdis kontrollmängus Kaunase Žalgirise vastu käeluu. Coleby on hädas põlveprobleemiga, kuid kergeid visketreeninguid on saanud mees teha.