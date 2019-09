Blogi: USA koondis püstitas maailmarekordi, Allyson Felix teenis 12. kuldmedali

Dohas toimuvatel kergejõustiku MMi kolmandal päeval püstitati maailmarekord, kui USA koondis võitis 4x400 meetri segateatejooksu ajaga 3.09,34. Oluline on siiski nentida, et see ala oli MMi kavas esimest korda. Naiste 100 meetri jooksus teenis oma neljanda lühikese sprindi MM-kulla jamaikalanna Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.71).