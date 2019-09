Blogi: USA koondis püstitas uue maailmarekordi, Allyson Felix teenis 12. kuldmedali

Dohas toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistluste kolmandal päeval püstitati uus maailmarekord. Ameerika võistkond võitis 4x400 m segateatejooksu ajaga 3.09,34. Oluline on siiski nentida, et see ala oli MMi kavas esimest korda. Naiste 100 m jooksus teenis oma neljanda lühikese sprindi MM-kulla jamaikalanna Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.71).