Suured muutused WRC 2020. aasta kalendris, mis mõjutavad ka Rally Estoniat

Järgmise aasta kalendrist puuduvad Kataloonia, Korsika ning Austraalia rallid. WRC-ga taasliituvad Jaapan, Keenia ning Uus-Meremaa. Ehk kuninglikku rallisarja tuleb tagasi legendaarne Safari-ralli Keenias, mis sõidetakse juunis ning Jaapanis kihutatakse novembris aslfaldil. Lisandub ka viimati 2012. aastal WRC etappi võõrustanud Uus-Meremaa ralli, mis sõidetakse järgmise aasta septembri alguses.



Safari ralli toimub meie koduste rallide au ja uhkuse Rally Estoniaga samal ajal, mis seab korraldusmeeskonna valiku ette. «Olime teadlikud, et Keenia ralli võib lisanduda kalendrisse ning seetõttu on meil erinevad tööversioonid laua peal olemas. Olime ka ise uue kalendri ootuses, kuid puhtalt spekulatsioonide pealt ei hakanud varem midagi tegema. Ees on ootamas kiire nädal, sest peame promootoriga läbi rääkima, et mis ja kuidas edasi ning seejärel saame paika panna, mis kuupäevadel saab Rally Estonia aastal 2020 toimuma,» jäi Otepää ümbruses sõidetava ralli korraldaja Tarmo Hõbe optimistlikuks.