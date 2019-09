Soomer sai Magny-Cours'is üheteistkümnenda koha

«Esimest korda elus jäi parem tulemus täna minu füüsiliste võimete taha,» ütles Soomer peale võistlussõitu. «Ümberistumised sellel rajal olid rattal kõik sellised, kus tuli suruda vasakule jalarauale ja sõidu lõpus tundsin, et selles jalas lihtsalt jõudu ei ole.» Samas tõdes ta, et kuu aja eest Portimaos testil saadud vigastusest taastumisel ei oskaks ta midagi teisiti teha ning et ajaliselt ei jõudnud hüppeliigest lihtsalt piisavasse konditsiooni saada.