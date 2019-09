Kahju: pikka aega maailma 20 parema seas olnud Kontaveit langes sealt välja

Põhjuseks asjaolu, et Kontaveit ei saanud haiguse tõttu osaleda Hiinas Wuhanis peetud turniiril, kus ta eelmisel aastal jõudis finaali ja kaotas seetõttu nüüd palju punkte. Huvitav on asjaolu, et mullu võidetud tiitlit suutis seal kaitsta valgevenelanna Arina Sabalenka.