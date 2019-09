Järgmine imelaps: Garuba tegi Hispaania liigas kõigi aegade noorimana kaksikduubli

Nigeeria juurtega Hispaania kodanikust sai veidi enam kui 17 ja poole aasta vanusena kõigi aegade noorim mängija, kes jõudnud Hispaania liigas kaksikduublini. Ta panustas Reali 97:69 võitu Murcia üle 13 punkti, 10 lauapalli ja 2 kulpi. Seejuures on tähelepanuväärne, et Garuba oli staaride keskel ses kohtumises kõige enam mänguaega (üle 22 minuti) saanud Reali korvpallur.

Garuba vanemad on pärit Nigeeriast, kuid nii noormees ise kui ka tema nooremad vennad on sündinud Hispaanias. Ta on Hispaania koondisega tulnud nii U16 kui ka U18 vanuseklassis Euroopa meistriks.