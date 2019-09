Eestis elab spordirahvas: spordinädalal ligi 200 000 osaluskorda!

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi hinnangul on sündmuste ja osalemiskordade arvud muljetavaldavad. «Täna kokkuvõtteid tehes võime tõdeda, et viies spordinädal võeti eestimaalaste ja Eesti organisatsioonide poolt soojalt vastu ning seda oodati juba pikisilmi. Sündmuste arvu osas oleme teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes esireas ning liikumishuvilised leidsid kindlasti endale spordinädala raames sobiva tegevuse. Käesoleval aastal oli hüüdlauseks «Aeg liikuda« ning loodan, et andsime positiivse impulsi ka neile kaasmaalastele, kes korrapäraselt liikumisharrastusega veel ei tegele,» ütles Lusmägi.