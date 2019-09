BC Kalev/Cramo täiendas ridu kogenud ameeriklasega

BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond on tagaliinis tegemas vangerdust, kui Antino Jackson lahkub ning asemele palgatakse 27-aastane ja 185 cm pikkune Kyle Vinales.

«Vinales on hea viskaja ning täitsa okei pallikäsitsusega. Ta on kiire tagamees, klassifikatsiooni järgi pigem 2-1. Ehk siis number kaks, kes võimeline ka mängujuhi kohta täitma,» selgitas Reinbok korvpall24-le. «Ootamegi, et ta suudaks skoori teha ning vajalikel hetkedel ka mängujuhtimise üle võtta.»