Hyundai meeskonna mõttemängud: kui Sordo teeb Kataloonias hea tulemuse, peame Breeni Austraalias rooli panema

Meeskonna pealiku Adamo soov on see, et Austraalia rallil läheksid Hyundaid starti võimalikult hea stardipositsiooniga, mis kruusarallide puhul tähendab seda, et võimalikult tagant. Kuna reedene stardinimekiri pannakse paika MM-sarja punktitabeli järgi, siis eelise saab Hyundais see sõitja, kel hooaja kokkuvõttes vähem punkte kirjas on.