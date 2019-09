Breen Walesi rallist: kolm meest sõidavad küll MM-tiitli nimel võidu, aga tahaksin ise poodiumile pääseda

«Ma tahaksin väga poodiumile tulla, aga meil on sarjas kolm pilooti, kes sõidavad MM-tiitli nimel võidu ja on väga heas hoos. Eelmisel aastal olin samas poodiumile lähedal. Peamine eesmärk on mul siiski Hyundai meeskonna abistamine,» lausus Breen WRC koduleheküljel.

Breen usub, et edu võib tuua vägagi märgades oludes tehtud test: «Walesi ralli eel on ülimalt oluline saada märjas testi teha. Me suutsime leida koha, kus päike polnud märga teed ära kuivatanud. Saime teha korraliku testi.»