Cardiff peab hukkunud rüdaja eest Prantsusmaa klubile tasuma kuus miljonit eurot

Nantes aga leidis, et nemad ei ole lennuõnnetuse eest vastutavad ja soovivad vastavat summat siiski kätte saada. FIFA komisjon leidis, et Cardiffil on siiski kohustus Nantesele osa soovitud summast tasuda ja nii otsustati, et Cardiff võlgneb Nantesile kuus miljonit eurot.