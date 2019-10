Miks Manchester City fännid eelistavad pika puuga koduliigat eurosarjale?

Meistrite liigas on City parim tulemus 2016. aasta poolfinaal. Guardiola käe all on klubi kahel korral veerandfinaali jõudnud. Mõlemal juhul jäädi alla Inglismaa meeskonnale, esimesel korral Liverpoolile ja siis Tottenhamile.

«Oleme läbi viinud küsitluse ning teame, et fännid eelistavad pika puuga Inglismaa liigat. Ma ei tea, miks see nii on, aga see on selle klubi reaalsus ja seda tuleb aktsepteerida. Võib-olla on asi minevikus, sest klubi ei ole alati eurosarjas mänginud. Jõime baarides õlut ja vaatasime Liverpooli ning Manchester Unitedit mängimas,» rääkis Guardiola.