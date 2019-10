Jalgpallikoondise peatreener avamata punktiarvest: ma ei tunne pinget, vaid vastutust

«Ragnar on Itaalias ja jääb seekord eemale isiklikel põhjustel. Ta tunneb erinevatel põhjustel ja asjaoludel, et ei saa koondist täies jõus, tahtmises ja võimekuses aidata. Ta tahab keskenduda oma tegemistele, mis on seotud klubi ja perekonnaga,» rääkis peatreener.

Klavan jättis vahele ka viimase Itaalia kõrgliiga mängu, kuid peatreener selle täpset põhjust ei tea. «See ei tähenda, et mind ei huvitaks, kuidas tal läheb. Ma ei pidanud vajalikuks küsida, miks ta viimasest mängust eemale jäi. Eks tal endal on vaja aega, et klubitegemistes jälle hoog üles saada,» jätkas Voolaid.

EM-valiksarja lõpuni on jäänud kolm mängu. Selles aknas kohtub Eesti esmalt 10. oktoobril võõrsil Valgevenega ning seejärel 13. oktoobril Saksamaaga. Seni peetud viie mänguga pole Eesti alagrupis punktiarvet avanud.

Küsimusele, kas null punkti peal olev koondis tunneb seetõttu ka lisapinget, vastas peatreener: «Koondise eest ma ei saa rääkida. Isiklikult sellist pinget ei taju. Võib-olla oleksin rohkem pinges, kui oleksin seda valiktsüklit ise alustanud ja oleks esimest korda, kui jääksin nullile. Aga tunnen vastutust selle eest, et see nii ei jääks,» ütles peatreener.

«Selge see, et kolmest järele jäänud mängust on kõige reaalsem punktiarve Valgevene vastu avada. See soov pole meil vähenenud. Pinge oleks siis, kui oleksime Valgevenega võrreldes tunduvalt kõrgemal positsioonil. Praegu on minu peamised mõtted sellel, kuidas leida sammud, millega punkte teenida. See ei ole pinge, see on sportlik väljakutse,» jätkas peatreener.

Anier jääb võimalust ootama

Võõrsil Valgevene vastu jääb kohtumisest mängukeelu tõttu eemale kaitsja Joonas Tamm.

Võrreldes septembrikuiste mängudega on koondise nimekirjas Nikita Baranov, Ilja Antonov ja Martin Miller. Meeskonna nimekirja ei mahtunud sel korral Artjom Dmitrijev.

«Dmitrijev väljajäämise põhjuseid tuleb otsida lähiminevikust. Ta on teatud mängijate mitteesilekerkimisega saanud oma võimalused. Need võimalused ei kao ära, aga praegu kasutan teisi variante,» rääkis Voolaid.

«Eelmine kord jäi välja Ilja Antonov, seekord tahan teda väga näha. Ta on mulle muljet avaldanud. Tahad tema poolelt asjad selgemaks saada. Ta on veel noor mängija, kuid koondisekogemust on juba aastate jagu. Tema mängustiili võib meil väga vaja minna,» jätkas Voolaid, kelle sõnul on tema eesmärk hoida koondises head tasakaalu noorte ja kogenenumate mängijate vahel. «See on minu hinnangul õige viis koondist väikeste sammudega edasi viia.»

Ründajate valikul jäi taaskord koondisest välja Korea esiliigas mängiv Henri Anier, kellele peatreener eelistas Sloveenias mängivat Rauno Sappineni. «Ma näen, et minu käekirjas või joonises saaks Rauno paremini hakkama. Aga vahed on väikesed. Ma ei ole Anieri nimekirjast maha kritseldanud,» ütles Voolaid, kelle hinnangul peaks Anier end väljakul rohkem kehtestama.