Juunis eluohtlikult kukkunud Froome istus taas sadula selga

Kuigi septembris tabas Froome’i teinegi tagasilöök – ta vigastas kööginoaga pöialt ja vajas operatsiooni –, on jalgrattur nüüd vigastustest taastunud ning mõtleb vaimusilmas juba uuele hooajale. Tegelikult võib meest isegi varem võistlustules näha, sest Froome on end üles andnud oktoobri lõpus Jaapanis toimuvale Saitama Criteriumile. Järgmisel hooajal on tema põhifookus Tour de France’il ja Tokyo olümpial.