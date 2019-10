Ameerika sprinditäht: minust saab suurem sportlane kui Usain Bolt

Lylesi enesekindlusel on osaliselt ka alust. Ameeriklane on selle hooaja edetabeli liider, juulis toimunud teemantliiga etapil läbis toona 21-aastane sprinter 200 m ajaga 19,50. Kõigi aegade edetabelis kerkis Lyles selle tulemusega neljandale positsioonile - ette jäid vaid Usain Bolt (19,19), Yohan Blake (19,26) ja Michael Johnson (19,32).

Sarnaselt Boltile on ka Lyles värvikas persoon.

Enne Doha MMi värivis ameeriklane oma pea hõbedast värvi. Lisaks on sprindiäss tuntud kõiksugu muude veidruste poolest, näiteks armastab ta sageli võistlustel kanda pikki väivilisi sokki. Lylesi õnnestunud jookse saadavad tihti arvutimängust «Fortnite» tuttavad tantsuliigutused.

Värvikas kuju ütles USA meediale antud kommentaaris, et plaanib jamaikalase 200 m maailmarekordi millalgi üle lüüa.

«Arvan, et 18 sekundiga algav aeg on võimalik. Isegi, kui ma seda saavuta, saab minust suurem täht kui Bolt,» lausus enesekindel Lyles.

Ameeriklane lisas, et ainult kiiretest aegadest ei piisa, et tõusta Bolti kõrvale. Vaja on olla ka meeldejääv atleet. «Ma võiksin olla kõige kiirem ja võita kõige rohkem medaleid, aga kas mind mäletatakse pärast karjääri lõppu? Ilmselt mitte, sest keegi teine teeb sama asja hiljem uuesti. Kuid kõik mäletavad sellist erilist inimest nagu Bolt,» tunnustas Lyles eelkäijat.