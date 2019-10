Ragnar Klavani puudumise põhjus sai selgemaks

Kolmes Verona-mängule eelnenud kohtumises oli Klavan endale tagasi võidelnud koha Cagliari algrivistuses. Kas ta saab pühapäevases heitluses võõrsil AS Romaga kaasa teha, püsib seega lahtine.

Eile teatas Eesti koondise peatreener Karel Voolaid, et Klavan eelseisvates EM-valikmängudes Valgevene ja Saksamaaga Klavan meeskonda aidata ei saa. «Ragnar jääb eemale isiklikel põhjustel. Ta tunneb, et ei saa koondist täies jõus, tahtmises ja võimekuses aidata. Ta tahab keskenduda oma tegemistele, mis on seotud klubi ja perekonnaga,» vahendas Voolaid koondise kapteni otsust.